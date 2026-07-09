Гласът на ЦИК: Ще приложим Изборния кодекс както бъде приет, има достатъчно машини

Стопкадър Нова Тв

„Ще приложим Изборния кодекс както бъде приет. ЦИК има достатъчно машини”. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” говорителят на ЦИК Стоянка Балова – Цветкова. Предложението на управляващите е в секциите с над 300 избиратели да се гласува само с машини. Такива секции са 11 000.

„Не е нещо ново. През 2021 година предходната Централна избирателна комисия организира изборите точно по този начин, при който протоколът от машината служеше за отчитане на резултатите”, добави Цветкова.

Тя обясни, че машините се съхраняват в частен склад и подлежат на сертифициране преди всеки избор. Достъпът до склада е ограничен и се пази от служители на МВР.

„Само преди два дни се срещнахме с Обществения съвет и поставихме една нова форма на диалог, в която заедно ще работим за връщането на доверието в машинното гласуване. Те предлагат да се направи работна група, която наистина да направи процеса по-прозрачен”, каза говорителят на ЦИК. Идеята се приемала добре сред членовете на комисията.

Що се отнася до вероятността някоя машина да се развали, Цветкова даде пример с изборите през април, когато се е гласувало на повече от 10 000, а 107 са се повредили. „Около 1% е грешката”, обясни тя.

Редактор "Екип на Петел",

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