Главен боцман Стефан Иванов на гранично-полицейски кораб "Балчик" е загиналият в морето край „Елените“

Директорът на "Гранична полиция" Антон Златанов изрази съболезнования към загиналия униформен служител - Стефан Иванов, при спасителните дейности след наводнението в Елените.

Той е бил главен боцман на гранично-полицейски кораб "Балчик".

Иванов управлявал бордова лодка, с която заедно с още двама свои колеги извършвал обследване на брега в търсене на бедстващи. Внезапно надигнала се вълна преобърнала плавателния съд, предава bgonair.bg.

Екипажът успял да достигне сушата, където им е оказана своевременна помощ. Въпреки усилията на медиците, 57-годишният полицай е починал.

Ето какво написа Златанов:

Бате Стефан загина днес, докато с още двама колеги обследваха морския бряг с щурмовата лодка в търсене на бедстващи хора!

Той вдъхваше респект у всеки! Истински мъж, истински морски вълк, истински граничар! Един от най-опитните, един от най-достойните! Този, който учеше младите колеги, който вдъхваше респект, спокойствие и увереност!

Ще остане завинаги на 57 и завинаги един от нас. Сигурен съм, че ако можеше да избира, би избрал морето.

Днес сме съкрушени, докато в същото време осъзнаваме, че такава е службата, която сме избрали!

Съболезнования на семейството, на близките, на екипажа на граничния кораб "Балчик" и на всички приятели и колеги. Сплотени сме и в мъката!

Сега не е време за излишни приказки! Моментът е тежък, но колегите остават на своя пост в служба на хората.

