Главният архитект на София подаде оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка, съобщи тя пред БТА.

На 23 декември от Столичната община (СО) заявиха, че очакват главният архитект на София арх. Богдана Панайотова да подаде оставка, за да продължат усилията за изграждане на работеща, прозрачна и отговорна система за градско планиране и развитие на столицата.

Категорично отхвърлям съдържащите се в прессъобщението на СО неверни твърдения и фактически неточности, които представляват опит за прехвърляне на политическа отговорност върху експертна длъжност, каквато е длъжността „главен архитект на Столична община“, заяви в събота в своя позиция до медиите арх. Богдана Панайотова.

Подадох заявление за освобождаване от длъжността „главен архитект на София“, заяви тя и в личния си профил във Фейсбук.

Панайотова посочва, че причините за оставката й са ясни и ги заявява открито. Сред тях са липсата на политическа подкрепа за визията и мисията, с които е влязла в администрацията. Вместо воля за реформа получих отстъпление, нерешителност и отказ от поемане на отговорност, пише Панайотова. Като друга причина тя изтъква създадената и приета незаконосъобразна структура на СО, при която главният архитект според Панайотова обективно не може да изпълнява правомощията си по закон. Тя не приема отговорността за политически решения и грешки да бъде прехвърляна върху експертна длъжност.

Системно игнориране на експертните аргументи и липса на ясна, последователна и професионално обоснована визия за развитието на града, съобразена със Закона за устройство на територията и Закона за устройство и застрояване на Столичната община и нормативната рамка, посочва Панайотова като друга причина да подаде оставка.

Проблемно, по думите й, е редуцирането и обезсмислянето на ролята на главния архитект чрез управленски и структурни действия, които превръщат длъжността във формална, без реална възможност за упражняване на законово възложените правомощия и носене на отговорност. Отказвам да легитимирам управление, при което постът на главния архитект е обезсмислен до гумен печат, а професионализмът – третиран като пречка, посочва досегашният главен архитект.

Тя добавя, че наблюдава в СО административен хаос и бягство от трудните решения в градоустройството и във всичко, както и липса на смелост и твърдост да се отстояват правила, еднакво и за всички, дори и тези, създадени от това управление. По думите й с оттеглянето си тя дава възможност за провеждане на нов конкурс и легитимно изпълнение на една ключова за града длъжност, с друг удобен главен архитект.

Панайотова пише, че категорично отказва да легитимира институционален натиск и подмяна на професионализма с процедури, сигнали, обяснения, становища и всякакви опити за заглушаване на експертна позиция, професионализъм, правила и законност.

Работих за кауза, не за лична изгода. За разлика от други в миналото, не желая София и софиянци да бъдат ощетявани с плащане на заплати, съдебни разходи и такси при дисциплинарни процедури, съдебни дела или споразумения с обезщетения, отбелязва Панайотова и подчертава, че не е влязла в администрацията за пост или облагодетелстване.

