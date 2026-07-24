Главният архитект на район „Одесос“ временно поема поста на главен архитект на Община Варна

Булфото

Главният архитект на район „Одесос“ арх. Венелин Марков е определен със заповед да замества главния архитект на Община Варна. Това съобщиха от общинския пресцентър, пише "Морето".

Временното изпълнение на длъжността е възложено заради отсъствието на титуляра арх. Виктор Бузев, който е в отпуск по болест.

За промяната вчера съобщи кметът Благомир Коцев по време на заседание на комисията по архитектура. Той посочи, че временно изпълняващият длъжността е на поста от 20 юли. Коментира, че конкурс и ново постоянно назначение няма как да има, докато арх. Бузев не освободи мястото си официално или докато отсъства по болест.

Редактор "Екип на Петел",

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