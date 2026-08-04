Главният секретар на МВР: От утре трябва да има недостиг на фентанил в страната

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Главният секретар на МВР с първи думи, след като Главна дирекция (ГД) „Борба с организираната престъпност“ (БОП) разби лаборатория за фентанил, захранвала цялата страна.

От тази база е произлизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България, съобщи на брифинг и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов. Той добави, че, ако информацията е вярна, от утре трябва да има недостиг от веществото в страната.

Трима души са задържани, те са се опитали да се оттеглят с кола. Между 6 кг и 10 кг са били произвеждани на ден, съобщи БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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