Глазгоу Рейнджърс 1:0 Лудогорец на полувремето

кадър: Макс спорт

Отборът на Лудогорец губи с 0:1 при гостуването си на Глазгоу Рейнджърс в седмия си и предпоследен мач от основната фаза на тазгодишното издание на Лига Европа. Мохамед Диоманде откри за домакините.

Към този момент “орлите” са с актив от седем точки, събрани с две победи - над Малмьо и Селта и едно равенство срещу ПАОК. В другите си срещи разградчани записаха поражения - от Бетис, Йънг Бойс и Ференцварош. Това към момента им отрежда 23-а позиция в класирането, което би им дало право на участие в елиминационната фаза на надпреварата.

Рейнджърс от своя страна се представя доста слабо от началото на кампанията и е с едва една точка, взета след равенство с Брага. В останалите срещи тимът от Глазгоу записа загуби - от Генк, Щурм Грац, Бран, Рома и Ференцварош. Така тимът е на 33-о място в класирането и двубоят днес се явява последен шанс да се запазят минимални шансове за продължаване напред.

Първата опасност в срещата бе пред вратата на Лудогорец. В деветата минута Юсеф Шермити бе оставен непокрит в наказателното поле, но Хенрик Бонман спаси, видя Спортал.

В 29-ата минута българите можеха да поведат в резултата, но Петър Станич направи голям пропуск. Ерик Биле го намери много елегантно с пета в наказателното поле, но сърбинът от отлична позиция нацели Джак Бътланд. Малко след това отново Станич стреля - този път от дистанция, но ударът му мина покрай гредата.В 33-ата минута обаче Рейнджърс откри резултата. При едно разбъркване в наказателното поле Диоманде намери пролука за стрелба и прониза вратаря на разградчани.

