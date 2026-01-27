реклама

Гледат делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов, Арнаудова и Горанов

27.01.2026 / 07:56 2

Булфото

Първо за годината заседание по знаковото дело срещу Кирил Петков за арестите на Бойко Борисов, Севдалина Арнаудова и Владислав Горанов. Бившият лидер на "Продължаваме промяната" е обвинен в длъжностни престъпления в качеството си на министър-председател. Петков е подсъдим за това, че през март 2022 година е разпоредил арестите на Борисов, Арнаудова и Горанов, без да има законови правомощия за това.

Очаква се на заседанието в Софийския градски съд днес да бъдат разпитани общо 4 свидетели. Двама от тях са бивши служители в Главна дирекция национална полиция, предаде БНТ.

През ноември миналата година съдът отложи заседанието по делото, защото защитата на Кирил Петков поиска да се запознае с всички 48 тома материали от досъдебното производство, след което те да бъдат приобщени по делото.

MrBean (преди 36 минути)
Рейтинг: 205991 | Одобрение: -1589
Що ,ще те подпират Борисов,Арнаудова и Горанов ли,по ред или заедно!?
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 565056 | Одобрение: 107506
В залата парапет ще има ли....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

