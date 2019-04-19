Гледат делото срещу украинеца, обвинен за атентата срещу Алексей Петров

Снимка Булфото

Продължава делото срещу украинеца Роман Логвиненко, обвинен за организатор на покушението с гранатомети срещу Алексей Петров, съобщи Булфото.

Атентатът срещу Петров бе извършен на 29 октомври 2015 г. в столичния квартал "Кръстова вада". Според обвинението Логвиненко е подбудил Артьом Темпински, Максим Чорний и Йевен Балков да извършат нападението, докато Петров пътувал с шофьора си Стефан Борисов в брониран "Мерцедес S 500 Гард". Темпински и Чорний стреляли два пъти по автомобила с гранатометите, но снарядите не проникнали в него.

Разследването срещу Темпински, Чорний и Балков продължава в отделно производство.

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