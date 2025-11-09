Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“

снимка: Булфото

Окръжният съд в Стара Загора гледа мерките за неотклонение на четиримата мъже, обвинени в мащабна кражба на гориво след пробив на тръбопровод на „Лукойл" в района.

Групата беше задържана при специализирана полицейска операция, при която бяха открити близо 7 тона дизелово гориво, източени чрез сложна система от тръба и кран, свързани с главния нефтопровод.

Според данните от разследването, групата е действала поне от месец, като източеното гориво е било складирано в база в Стара Загора и подготвяно за разпространение.

От Окръжната прокуратура в Стара Загора поискаха най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" и за четиримата обвиняеми, предава БГНЕС.

Прокурор Нейка Тенева обясни тежестта на обвиненията. „Всеки е привлечен за по две обвинения", заяви прокурор Тенева. „Едното обвинение е за кражба в особено големи размери и представляващо особено тежък случай, това е по член 196А от Наказателния кодекс."

Второто обвинение е свързано с организацията на престъпната дейност. „Другото е от престъпление по член 321 алинея 6 от Наказателния кодекс. А това е за един вид участие в група, извършваща престъпление в страната, като целта за на извършване на тези престъпления е придобиване на имотна облага", допълни прокурор Тенева.

При доказване на вината им, обвиняемите могат да получат наказание до 20 години лишаване от свобода. Решението на съда за мерките за неотклонение се очаква по-късно днес.

