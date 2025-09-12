Гледат мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми за побоя над директора на полицията в Русе

Снимка: Булфото

Апелативният съд във Велико Търново ще гледа днес мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми, за които Русенският окръжен съд определи постоянна мярка "задържане под стража" за побой над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров, съобщиха от пресцентъра на съда.

По всяка от мерките за всеки един от четиримата има образувано отделно дело, за които са обявени отделни заседания, предава БТА.

Мерките „задържане под стража“, наложени от Окръжния съд в Русе, се обжалват от защитата на обвиняемите в Апелативния съд във Велико Търново.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!