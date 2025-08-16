Гледат мярката на мъжа, подал фалшивата заплаха към самолет

снимка: Пиксабей

Софийският районен съд ще гледа мярката на 36-годишния мъж от Пловдив, който подаде фалшив сигнал за заплаха на борда на полет от София за Лондон в понеделник вечерта.

Фалшивото обаждане на телефон 112 затвори въздушното пространство на Чехия за полета от София и вдигна военновъздушните сили на Германия. Мъжът е заявил, че на борда има палестинец и вътре ще се случат лоши неща. Съобщението е насочено към полет на нискотарифна авиокомпания със 174 души на борда, който точно е излетял от софийското летище за лондонското „Станстед“, припомня БНТ.

Веднага на столичното летище е бил задействан координационния център, който събира членовете на кризисния щаб, където влизат представители на ДАНС, на РВД. Междувременно полицията проверява кой е подал сигнала и мъжът е задържан. До 2 години затвор заплашват мъжа, подал фалшивия сигнал.

