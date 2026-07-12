Гледат мярката на обвиняемия за тежката катастрофа на АМ „Тракия“ утре

Снимка: Булфото

Окръжният съд в Бургас ще разгледа утре искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион, причинил тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат.

Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 40-годишен мъж и е нанесъл телесни повреди на още двама души.

Катастрофата стана, след като тежкотоварният камион премина през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и се блъсна в два леки автомобила, припомня БНТ. С постановление на прокуратурата шофьорът е задържан за срок до 72 часа.

Съдът ще реши утре дали да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ до приключване на разследването.

Редактор "Екип на Петел",

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