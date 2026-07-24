Гледат мярката на похитителя на 11-годишната Наталия във Варненския окръжен съд

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Във Варненския окръжен съд днес се очаква да бъде гледана мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия от село Константиново.

Пастрокът на детето беше задържан на вчера, малко след полунощ пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето е искал да открадне храна. Там е било и момичето. То е в добро състояние и е под полицейска закрила. С него ще работят психолози, пише novini.bg.

Симеонов е изтъкнал лични мотиви за постъпката си, най-вероятно свързани с отношението с майката на Наталия, с която се е разделил наскоро.

Асен Симеонов е с 12 присъди за кражби и насилствени престъпления. Сега ще отговаря по 4 обвинения. Най-тежкото, от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на непълнолетно лице. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество.

Редактор "Екип на Петел",

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