Гледат мярката на прокурорския син, заловен с 50 кг марихуана
Снимка: Булфото
Гледат на въззивна инстанция мярката за неотклонение на 31-годишен мъж от Бургас, син на прокурор от Окръжната прокуратура.
На първа инстанция Районният съд във Варна определи той да бъде задържан под стража, предава БНР.
Николай Маджаров е привлечен като обвиняем за две престъпления - отглеждане на 90 броя растения от рода на конопа в нарушение на закона, както и за това, че без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - 336,730 гр. коноп със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол.
Определението на Окръжния съд във Варна ще бъде окончателно.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!