Гледат мярката на прокурорския син, заловен с 50 кг марихуана

Гледат на въззивна инстанция мярката за неотклонение на 31-годишен мъж от Бургас, син на прокурор от Окръжната прокуратура.

На първа инстанция Районният съд във Варна определи той да бъде задържан под стража, предава БНР.

Николай Маджаров е привлечен като обвиняем за две престъпления - отглеждане на 90 броя растения от рода на конопа в нарушение на закона, както и за това, че без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - 336,730 гр. коноп със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол.

Определението на Окръжния съд във Варна ще бъде окончателно.

