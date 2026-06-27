Гледат мярката на шофьора, който причини смъртта на момиче и момче край Мездра
Стопкадър бТВ
Окръжният съд във Враца ще гледа искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – на шофьора, обвинен за катастрофата край Мездра, при която загинаха две деца.
Инцидентът стана в четвъртък вечерта при сблъсък между лек автомобил и мотопед, с който са пътували момче на 17 и момиче на 16 години.
Според събраните доказателства колата се е движела с висока скорост.
Загиналите ученици са били привърженици на футболен клуб „Ботев“ Враца. В тяхна памет на стадиона в града беше обособен траурен кът.
На контролната среща с „Левски“ тази вечер в Правец футболистите ще излязат с черни ленти, а двубоят ще започне с минута мълчание, пише btvnovinite.bg.
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