Гледат мярката на шофьора, който причини смъртта на момиче и момче край Мездра

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Окръжният съд във Враца ще гледа искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – на шофьора, обвинен за катастрофата край Мездра, при която загинаха две деца.

Инцидентът стана в четвъртък вечерта при сблъсък между лек автомобил и мотопед, с който са пътували момче на 17 и момиче на 16 години.

Според събраните доказателства колата се е движела с висока скорост.

Загиналите ученици са били привърженици на футболен клуб „Ботев“ Враца. В тяхна памет на стадиона в града беше обособен траурен кът.

На контролната среща с „Левски“ тази вечер в Правец футболистите ще излязат с черни ленти, а двубоят ще започне с минута мълчание, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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