Гледат мярката на шофьора, причинил катастрофата с 3 жертви край Пловдив

Кадър БНТ

Шофьорът, причинил тежката катастрофа с трима загинали на Околовръстния път край Пловдив, се изправя пред съда.

Окръжният съд ще гледа мярката му за неотклонение. Прокуратурата ще поиска той да остане за постоянно в ареста, предава БНТ.

24-годишният мъж е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост.

Тежката катастрофа стана в началото на седмицата, когато камионът е навлязъл в насрещното движение и се е врязал в лекия автомобил на семейството.

При инцидента загинаха 41-годишен мъж, съпругата му на 43 години и тяхната 14-годишна дъщеря.

Второто дете на семейството – 7-годишно момиче, оцеля, но е в тежко състояние и остава в болница.

Прокуратурата е разпоредила проверки на фирмата, която е ползвала камиона, както и на Инспекцията по труда и Агенция "Автомобилна администрация"

