Гледат мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш

06.02.2026 / 07:46 1

Снимка: Булфото

Апелативният съд във Велико Търново ще гледа днес мярката за неотклонение на шофьора на тира, причинил катастрофата край Телиш, при която загина анестезиологът д-р Цветан Костадинов.

Миналата седмица Окръжният съд в Плевен пусна Димитър Димитров под парична гаранция в размер на 8 хиляди евро.

Прокуратурата протестира решението и настоява за най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия, посочва БНТ.

Димитров има 24 санкции за нарушения на пътя.

Последната от миналия месец, а книжката му е отнемана за употреба на алкохол.

0
0
kris (преди 37 минути)
Рейтинг: 569136 | Одобрение: 108476
Мярката трябва да бъде затвор.....За безотговорни шофьори на тези мастодонти - затвор....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

