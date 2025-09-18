Гледат мярката за неотклонение на Благомир Коцев на 23 септември

Снимка: Булфото

Мярката на варненския кмет Благомир Коцев ще се гледа в 10 ч. във вторник - 23 септември, става ясно от графика на заседанията, публикувани в сайта на Апелативния съд в София.

Определен е новият състав, който е поредният дежурен състав, застъпващ от понеделник, а мярата ще се гледа в сградата на бившия Специализиран съд на улица "Черковна" в столицата, съобщиха от инициативата "Правосъдие за всеки".

Съставът на Софийския апелативен съд, който трябваше да реши за ареста на Коцев, си направи самоотвод, припомня Радио Варна. Решението бе взето на закрито заседание на 17 септември 2025 година от наказателен състав на АС-София, с председател Александър Желязков и членове Атанаска Китипова и Десислава Любомирова, съобщиха от Апелативния съд в София.

Нов състав на Софийския апелативен съд ще разгледа въззивното дело по мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев. Делото касае жалба на защитата на Коцев срещу решение на Софийския градски съд, с което той беше оставен в ареста.

