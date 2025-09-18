Гледат мярката за неотклонение на прокурорския син днес във Варна

Снимка: Булфото

Районната прокуратура във Варна внесе искане за вземане на мярка за неотклонение по случая с Николай Маджаров - син на прокурора от Бургаската апелативна прокуратура Валентина Маджарова. 31-годишният Маджаров е привлечен като обвиняем за отглеждане на растения от рода на конопа в нарушение на закона и за държане без надлежно разрешително на марихуана.

След самоотвод на съдиите от Районния съд в Средец, на който делото е подсъдно, Върховният касационен съд определи Районен съд – Варна да разгледа искането за налагане на мярка за неотклонение.

Делото е насрочено за 11 ч. То ще се разглежда от дежурния 45. съдебен състав в зала І А, на първи етаж в Районен съд - Варна.

В началото на седмицата Николай Маджаров беше арестуван при спецакция на ГДБОП - Бургас с 50 килограма марихуана, а изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването да се води от варненската Районна прокуратура, за да се гарантира безпристрастност, припомня Радио Варна.

