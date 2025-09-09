Гледат мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев в петък

снимка Булфото

Мярката за задържане на Благомир Коцев ще се гледа този петък, 12 септември, от 10:30 часа в Софийски градски съд. Съдия докладчик е Ани Захариева от 25-и съдебен състав.

Заседанието на съда е публично, което означава, че цялата страна ще може да проследи какво се случва в залата. В същото време пред Съдебната палата се очаква да се съберат и негови съмишленици.

След два месеца, прекарани в строг режим по скалъпени обвинения, Благо заслужава да бъде чут и видян, коментират варненци във фейсбук.

Дължат го на хилядите варненци, които протестираха срещу неговото задържане в 8 поредни протеста в морската ни столица.

