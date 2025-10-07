Гледат окончателно мярката на служителите от ИААА, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Булфото

Съдът решава окончателно дали да остави в ареста двамата служители на ДАИ, поискали подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс. Според прокуратурата, те са получили по 200 лева и 300 евро от водачите с мотив, че тахографите на камионите са повредени.

Тъй като обвиняемите не знаели английски, използвали Google Translate, за да поискат парите. При обиск в домовете им разследващите открили и 43 000 евро и 5000 лв.

Двамата служители са уволнени, а в "Автомобилна администрация" започна вътрешна проверка, предаде Нова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!