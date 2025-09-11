Гледат утре мерките за неотклонение на Благомир Коцев и Никола Барбутов

Снимка: Булфото

Утре, 12 септември, се гледат мерките за неотклонение на Благомир Коцев и Никола Барбутов. До момента знаем, че приемливите свидетели в акциите на ОПГ ГЕРБ-Ново начало срещу политическата опозиция са или "Пламенки", или пробити чиновници, или сплашвани и тормозени хора. Важното е да "свидетелстват" правилно. Това написа във фейсбук Николай Денков от ПП-ДБ.

"По софийското дело, например, Соня Клисурска отказва да влезе като "свидетел" в ОПГ поръчката и за наказание получава обвинение - което впоследствие рухва. В същото време свидетели, които с месеци чакат да бъдат разпитани, са безинтересни. Подробностите по делата обобщава Полина Паунова в Капитал: "Докато Никола Барбутов е в ареста от края на юни, прокуратурата изглежда, че само симулира работа.

Според документи, с които "Капитал" разполага, като "нови доказателства" по делото са прибавени одитните доклади на Сметната палата на партия "Продължаваме промяната" за 2022, 2023 и 2024 г. От тях се установява, че нито едно физическо лице, представлявало дружествата, за които обвинението твърди, че са "бутани" напред като изпълнители на обществени поръчки, не е направило дарения на партията. Изключение прави само Стефан Сивев, но той е съпруг на депутатката от ПП Татяна Султанова и дарението му е обяснимо. От документите се вижда, че прокуратурата не успява да намери нови свидетели.

И пак разпитва същите: районните кметове на "Люлин" и "Младост" и техните заместници, и то едва след като защитниците на Рафаилов и Барбутов са поискали ново разглеждане на мерките им. Преди това няма следи за извършени кой знае какви действия.

Някои от свидетелите са дали показания по три и четири пъти. В тях се виждат еднакви изречения. "На този фон пък е комично, че по софийския казус не са разпитани нито Лена Бориславова, нито бившият шеф на кабинета на Николай Денков - Иван Модев. Двамата бяха посочени в медиите като основните политически вдъхновители на схемата, в която дружества получават обществени поръчки, а част от сумата връщат в партийната централа.

Някои от свидетелите уличиха именно Бориславова и Модев като хората, командвали въпросната схема. В началото в медиите, близки до прокуратурата, се твърдеше, че Модев не е разпитан, защото изчезнал от България. Документите по делото обаче сочат друго. Още на 26 юни адвокатката на Иван Модев Златка Стефанова се е свързала с разследващите от КПК и им е съобщила, че Модев е на разположение да даде показания. След липсата на реакция на 2 юли адвокатката пише молба до наблюдаващия прокурор подзащитният й да бъде разпитан. Два дни по-късно - на 4 юли, прокурор Илиян Точев изпраща до КПК искането Модев да бъде разпитан.

Това така и не се случва. На 10 юли с постановление прокуратурата указва на КПК да бъдат разпитани Лена Бориславова, Кирил Петков и други свидетели, включително и представители на дружествата, които уж са "тикани" напред в процедурите за обществени поръчки в София. И това не се случва.

Същите указания на КПК са дадени от прокуратурата и на 30 юли. И отново не последва нищо."

"Сходна е ситуацията и с бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов, който е обявен за свидетел срещу Благомир Коцев. Дни след като беше свидетелствал, той подаде молба до прокуратурата да не се зачитат показанията му, защото са изтръгнати чрез заплахи от КПК. Иванов публикува заявлението си във фейсбук, а два дни след това то изчезна. Преди няколко дни Иванов написа, че не той е изтрил постинга си, а до момента никой от разследващите не го е търсил. Твърдението му, че е бил заплашван да лъжесвидетелства, също не представлява интерес за разследването.

От документите по варненското дело се вижда същият почерк като в разработката за Барбутов. На 17 юли (ден след като Иванов съобщава в прокуратурата, че е бил изнудван от КПК да даде показания) негов адвокат внася уведомление, че клиентът му е готов да бъде разпитан. На 22 юли прокурор дава указания на КПК Диан Иванов да бъде разпитан. КПК обаче не провежда разпит. Вместо това в първите дни на септември са проведени нови разпити на старите свидетели." Утре вечер от 18:30 ч. е новият протест на Правосъдие за всеки с призив „СВОБОДА!“. Ще видим пред Съдебната палата."

