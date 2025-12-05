Гледайте очите на Шарана за Никулден, запазете си люспа в портфейла

Булфото

Традицията продължава с богата рибна трапеза

Никулден, един от най-обичаните празници в България, поставя шаранът като неизменен акцент на трапезата. Ден преди празника екип на бТВ посети рибен магазин в Добрич, където водещият въпрос беше: „Какъв е уловът тази година и какво ще има на трапезата за Никулден?“. Въпреки слабия улов в Черно море, магазините са пълни с прясна риба, благодарение на доставки от доказани язовири. Шаранът, който е основната риба за празника, остава на цена от 13 лева за килограм за трета поредна година. Интересът към умерено сладкия вкус, без аромат на тиня, е голям още от предходния ден.

Как да разпознаем прясната риба: Съвети от експертите

За да бъде рибата истински празнична и вкусна, специалистите споделят няколко белега на истински прясната риба:

Тънък, бистър слой слуз – той трябва да е не гъст и лепкав.

Лъскаво тяло и живи, ясни очи – това е признак за свежест.

Червени, добре оцветени хриле – особено при сладководните видове.

Свеж аромат – на река или море, без странични миризми.

Трудно люпещи се люспи при почистване.

Около обяд се очаква свежа доставка на жив шаран – предпочитан избор от много купувачи, които търсят риба за празничната трапеза.

Други риби за празника

Въпреки че шаранът е традиционният избор, клиентите често купуват и други видове риба – като пъстърва, сьомга, кефал и толстолоб. Всеки има своите предпочитания: някои търсят риби без кости, други залагат на традицията.

Поверията на Никулден: Люспата и кръстната кост

Никулден е празник, изпълнен с вярвания. Търговците припомнят, че люспа от шаран, сложена в портфейла, носи богатство и благополучие през годината. Кръстната кост на рибата, ако се пази, обещава здраве и късмет.

Строг контрол и специално работно време

В навечерието на празника инспекторите от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършват засилени ежедневни проверки във всички обекти за продажба на риба, гарантирайки качеството и безопасността на продуктите. Магазините в Добрич, макар по принцип да отварят след 10:00 ч., ще започнат работа много по-рано, за да може всеки желаещ да се сдобие с прясна риба за Никулден.

Заключение

Шаранът остава символът на Никулден, а празничната трапеза може да бъде разнообразна, стига да се избира прясна и качествена риба. Не забравяйте да спазвате традициите, да изберете рибата по дадените съвети и да се радвате на богатство, здраве и късмет през идващата година.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!