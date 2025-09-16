Глоба до 10 000 лв. за родители, оставили без придружител децата си след 22 ч. в заведение

Снимка: Пиксабей

С глоба от 2000 до 5000 лева ще бъдат наказвани родители или настойници, които не придружават детето си в заведение за хранене или развлечения след определените в закона вечерни часове. Тази промяна в Закона за закрила на детето се предлага от временната парламентарна комисия като мярка срещу употребата и разпространението на райски газ. Депутатите одобриха доклад, в който е предвидено и наказателно преследване за притежателите и разпространителите на диазотен оксид (райски газ), предаде БНР.

Глобата за родители, които не придружават децата си след 20 или след 22 ч. в развлекателни заведения, може да стигне до 10 хиляди лева, ако контролните органи установят повторно нарушение. Предлагат се и по-високи санкции за родители, пуснали децата си без придружител в посочените вечерни часове. Това не е превенция, посочи депутатът от ИТН Цветан Предов, който обаче подкрепи доклада с мерките:

"Защото, наказвайки родителите, които не могат да осъществят контрол заради това, че детето може да си вземе райски газ от всяко едно място почти в България, е проблем на родителя, проблем за законодателната или изпълнителната власт".

До 5 години затвор и глоба до 5 хиляди лева за притежание и разпространение на райски газ предвиждат предложения за промени в Наказателния кодекс. Лишаването от свобода може да стигне до осем години, ако веществото е в големи размери или деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

Докладът съдържа предложения за поправки в още няколко закона, а всички те ще бъдат внесени в Деловодството на Народното събрание още утре.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!