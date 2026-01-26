Глоба за член на СИК, гласувал два пъти на втория тур на местните избори във Варна през 2023 г.

Снимка: Булфото, архив

Районен съд - Варна призна за виновен 71-годишен мъж, упражнил избирателното си право два пъти при един избор, като на 5 ноември 2023 г. при втория тур на проведените избори за общински съветници и кметове гласувал в две отделни избирателни секции.



Първоначално мъжът гласувал в секцията във Варна, където бил ангажиран като член на СИК, като за целта бил вписан в допълнителната страница на избирателния списък и попълнил изискуемата за гласуването декларация по образец. Впоследствие, по време на обедната си почивка и въпреки упражненото вече право на глас в тези избори, подсъдимият дал своя вот и в избирателната си секция по постоянен адрес. Деянието е престъпление по чл.168, ал.2 от Наказателния кодекс.

71-годишният мъж е неосъждан досега. Предвид чистото му съдебно минало и изразено съжаление за стореното, по внесено от прокуратурата постановление е направено предложение пред съда той да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Районен съд – Варна го освободи от наказателна отговорност за извършеното престъпление, като му наложи административно наказание - глоба в размер на 511.29 евро. В тежест на подсъдимия са направените в досъдебното производство разноски.

Съдебното решение може да бъде обжалвано в 15-дневен срок.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!