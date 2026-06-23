Глоба за мъж, подал фалшив сигнал за бомба на телефон 112 пред варненска дискотека

Снимка: Пиксабей

Районен съд - Варна наложи административно наказание за подател на невярно повикване за тревога на телефон 112. Подател на обаждането до единния европейски номер за спешни повиквания е 46–годишен чуждестранен гражданин, постоянно пребиваващ у нас.

Конкретният сигнал е регистриран около 3 часа през нощта на 14 декември 2024 г., съобщават от ВРС. Малко преди това подсъдимият отишъл в популярна варненска дискотека, но не бил допуснат в заведението от охранителите, тъй като бил в нетрезво състояние.

Ядосан от забраната, той се свързал от собствения си мобилен телефон с оператора на спешната линия и заявил, че има самоделно взривно устройство върху себе си, което щял да активира и да направи експлозия в дискотеката. Изпратен на място полицейски екип установил пред заведението подателя на невярното повикване за тревога и го задържал, като в него не били намерено взривно устройство.

Предаването по телефон или по друг начин на невярно повикване за помощ, злополука или тревога е престъпление против реда и общественото спокойствие, наказуемо по чл. 326 от НК.

46-годишният подсъдим е неосъждан. По внесено от прокуратурата постановление, с предложение за освобождаване от наказателна отговорност, съдът му наложи административно наказание – глоба в размер на 511 евро.

Решението на Варненския районен съд може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред горната съдебна инстанция.

Редактор "Екип на Петел",

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