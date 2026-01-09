Глоба за варненски журналист по обвинение в хулиганство

Снимка: Пиксабей

34-годишен мъж, работещ като журналист на свободна практика, бе признат за невиновен на първа инстанция от Варненския районен съд по повдигнатото му обвинение за извършени при повторност хулигански действия на 31 юли 2024 г. във Варна, грубо нарушаващи обществения ред и отличаващи се с дързост и неуважение към обществото - крещял, обиждал полицейски служител, смачкал и хвърлил на земята уведомление за неправилно паркиране.

В конкретния случай журналистът на публично място се намесил и се държал непристойно спрямо полицай, поставящ уведомление за глоба с фиш върху стъклото на автомобила на негов познат, който бил паркиран върху забранителна пътна маркировка пред жилищна кооперация, съобщават от ВРС. Съдебният състав оправда подсъдимия по обвинението за престъпление по чл.325, ал.4 от НК, като преквалифицира деянието в административно нарушение по смисъла на Указа за борба с дребното хулиганство, което е по-лека форма на противоправно поведение.

Районен съд - Варна приема, че на посочената дата той е извършил непристойна проява, изразяваща се в крещене, ръкомахане, смачкване и хвърляне на земята на уведомление за нарушение на Закона за движение по пътищата на публично място и пред повече от едно лица, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност деянието не представлява престъпление. Съдът наложи на 34-годишния журналист административно наказание „глоба“, в максимално предвидения размер от 500 лева. В негова тежест са и сторените по делото разноски.

15-дневен е срокът за обжалване или протест на присъдата.

