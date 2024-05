Global Press: Китай планира да нападне Тайван до броени дни

Кадър Х

Народноосвободителната армия на Китай планира да нахлуе в остров Тайван в началото на юни 2024 г., пише Global Press, позовавайки се на източници в Министерството на отбраната на Китай и агенция Xinhua, цитира Фокус.



Твърди се, че китайската армия е започнала обучение около целия Тайван, включително островите Кинмен и Донгин. В същото време е публикувано видео, в което бреговата охрана на Тайван предупреждава китайския флот да промени курса.



Говорителят на Министерството на външните работи на Китай Уан Уенбин, коментирайки ученията, ги нарече "сериозно предупреждение":



"Тайванските сили за независимост ще останат с разбити и окървавени глави, след като се изправят срещу грандиозния... опит на Китай да постигне пълно обединение".



По-рано беше съобщено, че на 23 май Китай започна мащабни военни учения около Тайван, които нарече "наказание" за "сепаратистки действия".

