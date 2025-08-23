Глоби за 70 хиляди лева за сметопочистващата фирма в Пазарджик само за ден

кадър: БНТ

Постоянно ще се следи дейността на сметопочистващите фирми в Пазарджик, разпореди кметът Петър Куленски.

Администрацията отчита лошо ниво на чистотата в града, като вече са наложени санкции в размер на десетки хиляди левове, предава БНТ.

Управляващите дори обвиниха едно от дружествата в саботаж.

Повече от месец жителите на Пазарджик сигнализират за проблем с чистотата. Те се оплакват от препълнени контейнери и неспазване на графика на сметопочистващите фирми.

Това провокира проверки, като само за ден са съставени 17 акта за общо 61 500 лв. и 6 нарушения, за които са наложени глоби на стойност 9000 лева. За нарушенията е санкционирана сметопочистващата фирма, отговаряща за града.

"Контейнерите не се извозваха навреме и не се почистваха площадките около контейнерите", заяви Петър Куленски, кмет на община Пазарджик.

Хората в Пазарджик също не са доволни от нивото на чистота.

От сметопочистващата фирма отказаха да застанат пред камерата ни, но изпратиха позиция. В нея те признават за проблеми с почистването, но категорично отричат да саботират чистотата на Пазарджик.

От фирмата посочват, че са коректен партньор на общината повече от 20 години и винаги стриктно са спазвали задълженията си.

"Не отричаме, че има пропуски в почистването на града, но причина за това е липсата на съдействие от общината. От 2 години няма никаква комуникация между ръководството на Община Пазарджик и фирмата".

От общината обещават по-строг контрол.

"Ние ще продължим да бъдем ежедневно на терен и да налагаме този контрол, защото това нещо работи и това е начинът градът ни да стане по-чист", допълни кметът на Пазарджик Петър Куленски.

От Община Пазарджик предприемат и допълнителни мерки за подобряване на чистотата.

Закупили са два автомобила за почистване на терена около контейнерите.

Поставени са и 69 нови съдове за разделно събиране на отпадъци.

