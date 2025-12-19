Глоби за разкопаване на общински терени в Балчик при бавещи се ремонти

Булфото

Нова наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура, свързани с разкопаване на общински терени, влиза в сила за територията на Община Балчик. Тя бе гласувана на последната сесия на местния парламент на 18 декември. Целта - да се въведе ред в безразборното разкопаване, обоснова се като вносител балчишкият кмет. „Досега чакахме компенсации да ни се възстановят разходите, а вече ще глобяваме, глобата е събираема, защото е публично вземане“, поясни Николай Ангелов разликите.

На текстовете в нея реагира съветникът Димитър Николов, който е и началник на ВиК – Балчик. Той подкрепи, че трябва да има контрол, но притесненията му са в кратките срокове за уведомления и депозити, предаде Радио Варна.

