Глоби за всички пътуващи по магистрала "Тракия" към морето

Булфото

Пътуването от София до Бургас с натиснат педал на газта вече може да излезе солено – и то буквално на всяка отсечка. Новите правила за контрол на средната скорост, приети в края на юли, влизат в сила от 5 септември и ще се прилагат по седем специално определени участъка на магистрала „Тракия“, пише Марица

Ако шофьор премине разстоянието между камерите със средна скорост 172 км/ч, той може да натрупа седем отделни глоби от по 300 лв., или общо 2100 лв., показват изчисленията на МВР.

Причината е проста – в закона няма лимит за броя санкции, които един и същ автомобил може да получи в рамките на 24 часа. Това означава, че всяко преминаване над допустимата скорост в отделен участък се наказва самостоятелно.

„По-хитри“ от класическите радари

За разлика от стационарните камери, които измерват моментна скорост и лесно могат да бъдат „надхитрени“ с временно намаляване, тол камерите следят времето за изминаване на разстоянието между две точки. Ако се окаже, че сте го преминали по-бързо от позволеното, системата автоматично изпраща сигнал към МВР.

Новата система ще действа по магистрали и скоростни пътища, в участъци с постоянни ограничения и без отбивки или зони за почивка – условия, при които измерването е най-точно.

Глобите – според скоростта

155 км/ч средна скорост – глоба 600 лв.

171–180 км/ч – седем глоби по 300 лв. = 2100 лв.

Над 200 км/ч – 4200 лв. и отнемане на книжката за два месеца.

Всички нарушители ще могат да ползват 30% отстъпка, ако платят фиша в 14-дневен срок.

С тези мерки властите се надяват да намалят инцидентите по „Тракия“ – най-натоварената артерия, свързваща столицата със Южното Черноморие

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!