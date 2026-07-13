Глобиха Сашо Кадиев след клип с телефона в колата

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Актьорът Александър Кадиев беше санкциониран от Пътна полиция, след като се засне да използва мобилен телефон, докато управлява автомобил в София. Зад волана на колата звездата е превозвал и собствената си малка дъщеря, предаде Телеграф.

Полицията наложи сериозни санкции на популярния актьор за рисковото му поведение на пътя. За извършеното нарушение Кадиев отнесе глоба в размер на точно 51 евро.

Законът удари шофьора и с допълнително тежко наказание, като към съставения му акт беше прибавено и незабавно отнемане на 8 контролни точки от талона.

Самият Кадиев реши да не крие инцидента и лично съобщи за случая в социалните мрежи. Той публикува специално видео, в което показа на последователите си посещението на полицейските служители. На кадрите се вижда как униформените му съставят акта за административно нарушение на територията на София.

Редактор "Екип на Петел",

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