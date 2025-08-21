Глобиха Спартак и Черно море

Снимка Булфото

БФС одруса двата варненски клуба.

Дисциплинарната комисия към БФС обяви санкциите след последния кръг за сезона, а сред глобените клубове попаднаха и двата варненски тима, които се срещнаха в морското дерби.

Мачът завърши с победа за Черно море, който надви Спартак с 3:1. Атмосферата по трибуните обаче донесе и наказания – „моряците“ са санкционирани с 2000 лева за възпламеняване на бомбички на пистата и с още 300 лева за нерегламентирано използване на пиротехника, пише Moreto.net.

Глоба има и за домакините от Спартак – те ще трябва да заплатят 300 лева за факли и димки.

Така, освен спортната битка на терена, дербито остави и финансов отзвук за двата клуба.

