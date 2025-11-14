Глобиха "Уиз Еър" за подвеждаща реклама

Петел.бг

Агенцията за защита на конкуренцията и пазара в Италия (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM) глоби нискотарифната авиокомпания „Уиз Еър“ (Wizz Air) с 500 000 евро заради реклама, в която унгарският превозвач представя свой годишен абонамент за неограничен брой полети, но не е предоставил „адекватна информация“ какви ограничения са включени в това предложение. Това съобщи италианският антитръстов регулатор, цитиран от Франс прес.

Предварителната информация, предоставена на потребителите относно характеристиките на годишната карта (all you can fly) - позволяваща запазване на еднопосочни и двупосочни полети по всички международни линии на унгарската нискотарифна компания срещу фиксирана цена от 599 евро, е била „недостатъчна и двусмислена“, отчита италианският антимонополен орган в прессъобщението си, предаде БТА.

„В своите рекламни кампании „Уиз Еър“ представя услугата като неограничен абонамент, без да предоставя адекватна и актуална информация относно ограниченията при използване“, включително за „периодите за резервация на всеки полет“, както и за „броя и вида на местата, достъпни за абонатите на всеки полет“, пише в прессъобщението.

Агенцията за защита на конкуренцията и пазара в Италия установи също, че „някои клаузи от първоначалната версия на общите условия са били нелоялни“.

„Те (клаузите) предоставиха право на „Уиз Еър“ да променя условията на услугата или да прекратява предоставянето ѝ без основание и без да осигурява адекватна защита на потребителите“, уточнява регулаторът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!