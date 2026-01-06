реклама

Глобиха англичанин на Боровец: Ударил таксиметров шофьор, ритал и блъскал колата му

06.01.2026 / 14:47 1

Снимка: Булфото

Британски турист получи парична глоба в размер на 200 лева заради хулигански действия в курортен комплекс Боровец, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София. Той е отведен в ареста на Районното управление. 

Мъжът е на 26 години, а действието се развива през нощта в 3:00 часа. Удрял е с ръце и крака по паркиран таксиметров автомобил, псувал шофьора и го ударил в лицето, предаде БТА.

След пристигането на полицейските служители не представил документ за самоличност и оказал съпротива при задържането. 

Наказанието е постановено с решение на Районния съд. 

Традиционно туристите от Обединеното кралство в курортен комплекс Боровец са най-много. Миналата година на среща общинското ръководство и с посланика на Великобритания у нас посочиха, че няма сериозни инциденти с британски туристи през сезона.

kris (преди 59 минути)
Рейтинг: 556428 | Одобрение: 105383
Англичаните ги знаем, ама знаем и нашите таксиметрови шифори ква стока са....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

