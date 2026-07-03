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Глобиха чужденци, влезли в едно от Седемте рилски езера

03.07.2026 / 14:47 0

Снимка: Пиксабей

Граждани на Израел, навлезли в езеро Рибното на територията на Национален парк „Рила“, са установени при обход на служители „Паркова охрана и контрол“ на Парков участък „Дупница“ на 30 юни 2026 г.

На чужденците са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за защитените територии.

Няколко дни по-рано, в Дирекция „Национален парк Рила“ бе получен сигнал за къпещи се туристи в езеро Бъбрека, припомня БТА. След бърза реакция на служителите „Паркова охрана и контрол“ е извършена проверка в циркуса на Седемте рилски езерата, която установи, че подаденият сигнал не отговаря на истината и в района не са забелязани нарушители. По случая е получено навременно съдействие и от Планинска спасителна служба, отряд – Дупница.

Дирекцията на Парка призова всички посетители да спазват установените правила за поведение и при забелязване на нарушения да сигнализират своевременно на телефоните на Дирекцията или на телефон 112.

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