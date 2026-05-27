Глобиха нарушител за нерегламентирани отпадъци във варненския квартал "Чайка"

Булфото

След постъпил сигнал за образувано нерегламентирано сметище в района на пазара във варненския квартал „Чайка“, вчера беше извършена незабавна проверка от заместник-кмета Илия Коев и инспектори от общинската администрация.

На място беше установен нарушител, на когото е съставен акт. Извършена е допълнителна проверка на всички търговски обекти в района, като на място бяха дадени конкретни указания относно правилното съхранение и изхвърляне на отпадъците, поддържането на добри санитарни условия и недопускането на нови замърсявания, пише "Морето".

Проверките ще продължат и в други райони на града, като администрацията ще реагира своевременно на сигнали за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци с цел поддържане на по-чиста градска среда, уверяват от общинската управа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!