Глобиха родителите на трима непълнолетни, карали електрически тротинетки в двора на бургаско училище

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Родителите на три момчета на 14 години са глобени с по 250 евро, след като децата им са хванати да управляват електрически тротинетки, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас.

Сигнал в Общината за групата деца, които са били в двора на училище, е получен на 1 юли. На място е изпратен екип на Управление при кризи, обществен ред и сигурност към Община Бургас. Общинските служители са отвели децата във Второ районно управление, където са били извикани и родителите им.

Законът забранява на лица под 16-годишна възраст да управляват електрически тротинетки. Тъй като става въпрос за непълнолетни или малолетни нарушители, отговорност носят родителите, посочиха от Общината.

Това е вторият подобен случай в рамките на няколко седмици, при който родител плаща глоба, защото детето му е хванато да управлява индивидуално електрическо превозно средство. При първия случай момчето е карало по ул. "Александровска". От началото на месец юни т.г. са глобени 61 души, управлявали електрически тротинетки на нерегламентирани за това места. Санкционираните велосипедисти са 47.

Община Бургас настоява за по-бързото приемане на наредбата за задължителна регистрация на електрическите индивидуални превозни средства, посочиха от пресцентъра й.

Това е единственият начин бързо и лесно да се установяват нарушителите, тъй като електрическите тротинетки са бързи и маневрени и опитите да бъдат спрени често крият риск както за водачите, така и за околните, добавиха от Общината.

Днес десет търговски обекта, включително такива, които отдават под наем електрически рикши и велосипеди, бяха проверени от служители на отдел "Икономическа полиция" към Областната дирекция (ОД) на МВР-Бургас, припомня БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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