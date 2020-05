Глобиха румънския премиер за коронавирус и пушене

Румънският премиер Людовик Орбан плати 3000 леи глоба (690 долара) в събота за нарушаване на собствените си ограничения за коронавируса, защото не носи маска за лице и пуши на закрито, съобщи държавната агенция Agerpres.

Снимка, която стана популярна в социалните медии, показва Орбан в кабинета му, седнал около маса с няколко други членове на кабинета, пушейки цигара, докато никой от тях не носеше маски. Маските им бяха хвърлени на масата.

В изявление Орбан призна за нарушаване на правилата, като заяви, че някои членове на кабинета се събраха в неговия офис след дълъг работен ден на 25 май, 57-ия му рожден ден, съобщава Reuters.

This picture of #Romania's PM Ludovic Orban and several cabinet members drinking and smoking inside the gov HQ during the pandemic did not go well on social media