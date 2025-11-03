Глобиха с 3 000 лв. моторист в Шумен за каране на задна гума

Районният съд в Шумен потвърди акт от Пътна полиция, наложен на млад моторист за каране на задна гума по бул. „Славянски“. Наказанието е 3 000 лева и лишаване от право на управление на МПС за срок от 12 месеца.

Нарушението на Закона за движение по пътищата било извършено на 2 юли миналата година, предава shum.bg.

Малко след 20,00 часа полицаите В.В. и Д.Х. се движили с патрулката си от ул. “П. Волов“ към бул. “Славянски“, когато забелязали пред тях водач на мотоциклет, който се насочил към пл. „България“. Демонстративно водачът на мотора КТМ 350 изправил машината на задна гума чрез рязко подаване на газ. Била подадена звукова и светлинна сигнализация, но мотористът продължил. Полицаите го последвали и с тампонираща маневра успели да го спрат.

Оказало се, че шуменецът с инициали С.Д.С. е взел книжка за мотор само дни преди нарушението – на 24 юни 2024 г.

Според акта на Пътна полиция с действията си водачът е създал сериозна опасност за останалите участници в движението, което е нарушение на чл. 104 Б, т.2 от ЗДВП.

Младият моторист обжалвал. По делото била приобщена видео-техническа експертиза, която безспорно доказала демонстративното изправяне на задна гума. Очевидец също свидетелствал за това.

В мотивите, с които потвърдил полицейския акт, съдът е посочил, че в никакъв случай не може да се претендира за „маловажност на случая“, а напротив – „налице е недопустима демонстрация на самонадеяност и то скоро след получаване на СУМПС от жалбоподателя, което налага извод за висока степен на обществена опасност на поведението му“.

Освен глобата по акта, мотористът трябва да плати и 130 лв. юрисконсултско възнаграждение.

