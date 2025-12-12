Глобиха с 3 бона шофьор на БМВ за дрифт в Шумен

снимка: МВР

3 000 лева глоба ще плати водач на БМВ от Смядово за дрифт на шуменска улица. Това става ясно от решение на Районния съд в Шумен, с което се потвърждава акт на полицията.

Нарушението било извършено в 23,30 часа на 7 февруари т.г. на кръстовището на ул. “Климент Охридски“ и „Марица“. Полицаите В. Й. В. и Д. Д. Х. тъкмо пишели фиш за неправилно паркирана кола, когато откъм бул. „Симеон Велики“ към тях приближило с висока скорост БМВ 330 Д с английска регистрация. На левия завой към „Марица“ водачът „целенасочено подал рязко газ на лекия автомобил с цел да изведе автомобила извън контрол и демонстративно приплъзва задната му част, чрез превъртане на задните гуми, приплъзвайки автомобила на дясната си страна“.

Полицаите го последвали с патрулката и малко по-нагоре по улицата го спрели. Зад волана бил мъж от Смядово. Написали му акт, който нарушителят подписал без възражения, допълва Шум бг.

По-късно обаче депозирал писмено възражение, в което посочил, че два дни преди дрифта сервиз във Варна установил, че системата за електронно стабилизиране на движещите колела на колата му не работела и му бил даден час за отремонтиране. Според тезата му, ако се е получило приплъзване на задните колела, то не е било умишлено. Към възражението приложил и ремонтна карта.

След извършване на проверка подаденото възражение било счетено от полицията за неоснователно и му написали наказателно постановление за 3 000 лева 12 месеца без книжка.

В хода на съдебното производство била назначена автотехническа експертиза. Според нея, "при неизправна система ESP водачът трябва да обърне специално внимание на скоростта, особено при завой или платно с понижен коефициент на сцепление на гумите, като в този случай при завой не трябва да се подава газ и така приплъзването може да бъде избегнато".

Така съдът потвърдил наказанието, наложено от полицията. Заедно с глобата от 3 000 лева смядовчанинът ще трябва да плати на ОД на МВР-Шумен 130 лева юрисконсултско възнаграждение и още 420 лева на Съда за направените в съдебното производство разноски.

