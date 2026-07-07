Глобиха шофьор заради включване на климатик

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Германски шофьор беше глобен с 200 евро и остана без книжка за месец заради едно на пръв поглед напълно нормално действие – пускането на климатика в колата, информира Automedia.bg . В случая проблемът е, че е използвал сензорния екран и по-този начин е свалил погледа си от пътя пред него, съобщава Focus.de.

Съдът в Карлсруе е постановил, че дори постоянно инсталираните дисплеи в автомобила могат да се използват по време на шофиране само при определени условия. Причината за използване на сензорния екран няма никакво значение и единственият решаващ фактор е потенциалът за разсейване. Въпреки протестът на шофьора, това решение е потвърдено от по-висша съдебна инстанция.

Правното основание за експлоатацията на постоянно монтиран сензорен екран в автомобила е описано подробно в германските правилата за движение по пътищата. Там се посочва, че електронните устройства могат да се използват само по време на пътуването, ако няма физически контакт с тях или се използва гласово управление. И това не трябва да влияе върху вниманието към пътя, трафика, видимостта и метеорологичните условия.

Какво означава това за шофьорите на практика? Употребата на екрани и сензорни екрани в автомобила вече се третира по законен начин като използването на мобилен телефон по време на шофиране. Следователно, те трябва да очакват глоба, ако имат съответното модерно оборудване в автомобила и по някаква причина са се разсеяли с неговото използване.

Редактор "Екип на Петел",

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