Глобиха шофьорка за гонка пред очите на полицаи в Русе

Снимка Административен съд - Русе

Административният съд окончателно потвърди наказанието на жена, участвала в нерегламентирано състезание с автомобили по булевард в Русе. Шофьорката ще трябва да плати глоба в размер на 1533,88 евро и се лишава от право да управлява моторно превозно средство за 12 месеца, съобщават от съдебната институция.

На 30 октомври 2025 година, малко преди 22:00 часа, полицейски патрул на МВР - Русе изчаква зелен сигнал на светофар в града. Пред тях, в средната и дясната лента, са спрели два леки автомобила марка „Фолксваген Голф“. При светване на зеленото, двете коли потеглят рязко, като се чува силно форсиране на двигателите и свистене на гуми по асфалта, след което продължават да се движат успоредно една до друга с висока скорост, пише dunavmost.com.

За да предотвратят пътнотранспортно произшествие, униформените служители веднага последват състезаващите се автомобили и ги спират с подаване на светлинен и звуков сигнал. При извършената проверка е установено, че зад волана на едната кола е местна жителка. Съставен ѝ е акт за участие в нерегламентирано състезание по пътища, отворени за обществено ползване, въз основа на който началник група в сектор „Пътна полиция“ издава наказателно постановление.

Първоначално Районният съд в града отменя наложеното наказание, но след касационна жалба, Административният съд го потвърждава изцяло.

„Налице са достатъчно и категорични данни за извършено от обективна и субективна страна деяние, с което е нарушена разпоредбата на Закона за движението по пътищата“, мотивират се магистратите.

Според съдебния състав установените факти за начина на стартиране, успоредното движение и последователността на действията безспорно доказват, че водачката съзнателно е участвала в нерегламентираната гонка. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Редактор "Екип на Петел",

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