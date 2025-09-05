Глобиха строителна фирма, бетонирала дървета до столично училище

Снимка: Фейсбук, Д. Георгиев

Глоба в максимален размер от 5 000 лв. и предписание за незабавно премахване на бетона от корените на дърветата отнесе фирмата, наета за изграждане на новата ограда на 11 ОУ “Св. Пимен Зографски” в ж.к. ”Дианабад”. Това написа във фейсбук профила си кметът на района Делян Георгиев.

След изненадваща проверка от страна на служители на районната администрация на “Изгрев” и констатирани нарушения при изпълнение на проекта, Столичен инспекторат наложи солени санкции за фирмата, позволила си да бетонира стволовете на 12 дървета, вместо да изгради специални кашпи, които да запазят растителността, пише още Делян Георгиев.



И добавя: "В момента, по мое разпореждане, тече и цялостна проверка на строително-монтажните дейности по оградата и тяхното качество. Ако се докажат нарушения и/или пропуски, ще наложа на строителите неустойки в максимални размери и ще прекратя договора с тях."

