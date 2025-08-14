Глобиха цяла улица за неразрешено паркиране

Булфото

Над 20 автомобила, паркирани на ул. "Патриарх Евтимий" в центъра на Кюстендил, са санкционирани за нарушение на знака "Забранено паркирането", казаха пред БНР потърпевши водачи. Сред санкционираните имало и две служебни коли на "Гранична полиция".

На улицата, на която има офиси на "Български пощи", централа на БСП и др., се паркира от десетилетия и глоби не са налагани, коментираха живеещи наблизо. Улицата е без изход, но е от най-натоварените в централната градска част. По нея се паркира денонощно. Отскоро обаче Общината въведе санкциониране за неразрешено паркиране и неприсъствено - с фиш върху предното стъкло.

Заради многото жалби и сигнали заради въведената абонаментна система за паркиране в града Общината качи на сайта си за обществено обсъждане предложения за промени в наредбата по безопасност на движението. Паркоместата в центъра, а и по кварталите, не достигат, защото има домакинства с по 2-3 или дори повече автомобила.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!