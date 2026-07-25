Глобиха туристи с 250 евро за къпане в Седемте рилски езера

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Къпането в Седемте рилски езера на над 2000 метра надморска височина е забранено и се наказва с глоба от 250 евро. Наскоро чужденци са глобени именно по този повод, съобщиха пред „Телеграф“ от Национален парк Рила.

Дронове

„Най-важно за нас е да не допускаме туристите да влизат във водите на някое от Седемте рилски езера и да се къпят в тях. Патрулите ни правят обходи навсякъде, но няма как да покрият цялата територия. Разчитаме и на сигнали на граждани за нарушения.

Наскоро бяха глобени двама чужденци с по 250 евро, тъй като влязоха в Рибното езеро. Повечето такива случаи през годините са заради желанието на хората да се разхладят в топлите дни, а не да плуват“, обясни директорът на НП Рила Румен Колчагов, пише Блиц.

За последно нарушители са засечени на 20 юли. Те също са се къпали на Шестото езеро (2184 м), което е и най-плиткото в Циркуса. Нарушението е установено от зелените патрули на паркови участъци Дупница и Говедарци. Съставени са им актове по Закона за защитените територии с дежурната глоба от 250 евро.

Колчагов предупреди още, че къпането в езерата е много опасно. Това е така, тъй като под повърхностния слой водата става много студена и е възможно човек да се схване и да се случи най-лошото. Скоро това предупреждение ще бъде изписано на указателните табели освен сегашния надпис, че влизането в тях е забранено.

Тиня

По отношение на екологичните последици вече бе доказано, че свличането на земни маси от туристическите пътеки и органичните замърсители от туристопотока (плюс къпането) са сред основните причини за затлачването на водоемите. Причината е, че в тях се вкарват допълнителни хранителни вещества. Това способства развитието на растителност, която покрива водното огледало и езерото заприличва на блато.

Същата растителност не може да изгние напълно, утаява се на дъното и така се затлачва още повече. Получава се тиня и постепенно България губи своите природни богатства, които са с ледников произход. За две от тях — Трилистника и Рибното, има опасност да изчезнат само до няколко десетки години.

Добрата новина е, че българите вече са дисциплинирани и не навлизат във водата. Някои сигнали за нарушения на чужденци дори се подават от наши сънародници.

Правила

Туристите трябва да се движат само по регламентираните пътеки. Автомобилите нямат право да минават от асфалта нагоре. Планинарите не бива да замърсяват околната среда, не се позволява използването на нерегламентирани моторни превозни средства за достъп до циркуса на Седемте рилски езера.

Забранено е да се бивакува извън определените за тази цел места. Има въведено ограничение и за движението на моторни превозни средства в близката горска територия. Засега това лято все още няма установени нарушения в тази посока. През сезона мястото е най-посещавано от последователите на Петър Дънов, които също са под наблюдение.

Бъбрека

Те ще са на традиционната си Лятна духовна школа от 1 до 19 август край езерото Бъбрека (2282 м). Лагерът им е с фиксирани граници и палатките не могат да са извън този периметър. За разлика от преди десетилетия днес дъновистите също трябва да спазват множество правила, наложени от дирекция "Национален парк Рила".

Палатките им не бива да са повече от 60, а хората в района — да не надхвърлят 200 души.

На хората от Бялото братство също не е позволено влизането в езерата, както и прането на дрехи горе. Те трябва да се движат само по маркираните пътеки и да пазят изрядна чистота.

„Ще проведем среща с конярите, които снабдяват с храна и консумативи последователите на Дънов. Целта е те да ползват други пътеки, а не тези, по които минават туристи. Защото има хора, които се страхуват от конете, а това може да доведе до напрежение между стопаните на животни и любителите на планината“, каза още шефът на НП Рила.

Дронове и жива охрана бдят през сезона да се спазват правилата в планината. Огромният брой туристи обаче увеличава риска от нарушения. Има дни, в които горе се качват над 3000 души. Затова управата на парка осигурява през този период непрекъснати дежурства на своите служители.

Те са подпомагани от техни колеги от други участъци, както и от полицията. Крутите мерки дават резултати, коментират туристи.

„Спазваме всички установени правила. Никой от последователите на Петър Дънов не би си позволил да замърси езерата, защото те са свещени. Нещо повече, в момента тази част на Рила е най-важният енергиен център на цялата планета.

Там природата е разумна, каквото направиш, после на тебе се връща. То това важи и за града, а горе е с още по-голяма сила“, сподели пред „Телеграф“ астрологът Христо Воденичарски, който е и учител по паневритмия – танцът, завещан от Дънов.

Младият мъж обясни, че никой от последователите на Бялото братство не използва АТВ или друг забранен транспорт. Багажът се качва с лифта, а оттам на ръце до лагера.

„Когато отидем, се регистрираме, получаваме талонче, което окачваме на палатката си, след като я разпънем. Към края на лагера (на 17 август) се разделяме по областни градове и чистим зоната край Седемте езера.

Ако някой си е изхвърлил боклука от туристите, след конете също“, обясни последователят на Дънов.

Редактор "Екип на Петел",

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