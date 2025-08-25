Глобиха турския министър на транспорта за превишена скорост, карал с 225 км/ч

Кадър Youtube

Турският министър на транспорта Уралоглу беше глобен за превишена скорост, след като сподели в социалните медии видеокадри, на които кара с 225 км/ч по магистрала.

На видеото ясно личи, че Уралоглу шофира с много повече от максималните 140 км./ч., разрешени по турските магистрали, съобщава БНТ.

Постът предизвика бурни реакции на потребителите в социалните мрежи. Министърът публикува обяснение, че се е увлякъл, докато проверявал състоянието на магистралата Анкара-Нигде, но и че е бил засечен от радар по пътя и е получил глоба за превишена скорост.

Ограничението на скоростта е задължително за всички, пише още Уралоглу, като обещава в бъдеще да бъде по-внимателен.

