Глобяват майка на 14-годишно момче, управлявало електрическа тротинетка в Радомир

Снимка: Пиксабей

Майка на 14-годишно момче ще бъде глобена за това, че е допуснала синът ѝ да управлява електрическа тротинетка.

Нарушението е установено в Радомир, като на майката е съставен акт. Законът предвижда глоба, чиято стойност в евро се равнява на 500 лева, казаха от полицията.

Съгласно Закона за движението по пътищата минималната възраст за управление на индивидуално електрическо превозно средство е 16 години, припомнят от ОДМВР.

За периода от 1 юни до момента на територията на област Перник са издадени 12 фиша и са съставени 6 акта за установени нарушения с тротинетки, сред които: неползване на предпазна каска, движение през тъмната част на денонощието без необходимото оборудване, управление в пешеходни зони и управление на индивидуално електрическо превозно средство от лица, ненавършили 16-годишна възраст, посочва БНР.

Редактор "Екип на Петел",

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