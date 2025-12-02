Глобяват от 50 до 500 лева старите коли в центъра на София

Пиксабей

Над 2600 нарушители на забраната за достъп на замърсяващи автомобили до центъра на София са засечени от влизането на нискоемисионната зона в сила вчера.

Забраната важи до 28 февруари 2026 г. За т. нар. "малкия ринг" тя касае колите от първа и втора екогрупа. За разлика от предходните две години нискоемисионната зона е със значителни по-широк териториален обхват за автомобилите от първа екогрупа, които не могат да влизат и в т. нар. "голям ринг".

"Засечените автомобили, които са на нарушители, в малкия ринг са 1636, докато в големия ринг са 998. За да добиете представа с размера може да го сравним с миналогодишния период на нискоемисионна зона. В първите дни на забраната имахме средно около 3500 нарушителя на дневна база, само в малкия ринг. В случая отчитаме едно намаление от 50% спрямо миналата година", заяви инж. Димитър Петров от дирекция "Управление и анализ на трафика" към Столична община пред bTV.

Глобите са за нарушителите са от 50 до 500 лв. за физически и от 200 до 1000 лв. за юридически лица.

Собствениците на стари коли, които живеят в центъра на София и имат стикер за платена зона от Центъра за градска мобилност (ЦГМ) няма нужда да правят нищо. Ако нямат такъв, а ползват личен гараж, е необходимо да подадат заявление за издаване на стикер от общината.

