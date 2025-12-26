Глория: Дразня се като пишат неистини за мен

Стопкадър бТВ

Глория гостува в „Преди обед“ заедна с дъщеря си Симона, внучката Гали и майка си Стефка. По време на разговора фолк дивата призна, че й е много трудно да запази личния си живот от хорските очи.

Всичко се знае, кой чул, кой недочул. Отварям някои сайтове и гледам къде съм била. Това на мен не ми влияе много добре, но са рискове на професията, призна певицата.

Няма как да не се дразня, за кого ли не говорят. То просто не остана неизкоментиран човек в тази държава, без значение каква професия има. Но, да, особено в нашия случай, е по-тегаво и по-болезнено, добави тя.

Глория бе подкрепена в това отношение и от щерка си.

Грешно е да четеш, но не може да се харесаш на всички, не всеки те познава. Има едни предразсъдъци в хората да те съдят, преди да са те виждали на живо. Тяхното мнение е много натоварващо, него ли да гледам, откровена бе Симона.

Тя коментира и подхвърлянията, че е връзкарка, защото пее, тъй като майка й е певица.

Аз пея, защото имам талант, от нея, от баща ми. Името на майка ми и на баща ми, ми е дало силен старт в живота, но оттам насетне борбата става по-трудна, когато е време да докажеш своите възможности, защото ти наистина си такава, заяви Симона.

Това, което ми харесва, след като едно участие мине както трябва, е, че хората са доволни и казват: Приличаш на майка си, взела си най-хубавите качеста от нея. Двете сте възпитани, точни, правите купон. Това е важно за мен, не да обсъждам клюкарствата. От майка съм взела примера, целия репертоар, който знам, е от нея, добави по бТВ тя.

